Департамент здоровья: за сутки прибавилось 68 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 23 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 17 в Таллинне.

В Рапламаа и Ида-Вирумаа прибавилось по 10, в Пярнумаа — девять, в Тартумаа и Вильяндимаа — по три, в Валгамаа и Ляэне-Вирумаа — по два, в Пылвамаа и Вырумаа — по одному новому положительному результату теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У четверых получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 97,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,4%.

По состоянию на утро 9 июня в больницах находится 74 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 10 пациентов, из которых на управляемом дыхании шесть человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего семь.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 55 человек (73%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 62-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 265 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 9 574 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 507 923 людям, курс вакцинации завершен у 307 488 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 47%.

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