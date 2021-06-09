При пожаре в коронавирусной реанимации в Рязани погибли три человека

Пожар произошел в процедурном кабинете реанимационного отделения. Среди пострадавших — одна медсестра. Проведена эвакуация всего здания больницы. Из 44 эвакуированных пациентов 34 болеют коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

"У всех погибших отравление продуктами горения", — сказал собеседник агентства. Пострадавшие также получили отравление различной степени тяжести.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие доставлены в региональный центр медицины катастроф в Областной клинической больнице. "Двое тяжелых, остальные средней тяжести. Отмечаются ожоги и отравление угарным газом", — рассказал он.

По уточненным данным причиной пожара стало воспламенение проводки. "Большая нагрузка аппаратов ИВЛ, проводка не выдержала, загорелась", — сказал он.

Больница им. Н.А.Семашко в Рязани, где произошел пожар с тремя погибшими, работает в штатном режиме кроме пострадавшего от огня реанимационного отделения для больных коронавирусной инфекцией, сообщил утром в среду "Интерфаксу" источник в клинике.

"Все больные, находящиеся у нас на излечении, получают необходимую медицинскую помощь, персонал на своих рабочих местах", — отметил он.

Как сообщалось со ссылкой на МЧС, в 3:36 мск поступило сообщение о пожаре в областной клинической больнице имени Н.А.Семашко в Рязани. Пожар произошел в реанимационном отделении больницы, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Пожар потушен.

Обстоятельства пожара выясняют следователи Следственного управления СКР по Рязанской области.