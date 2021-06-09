Министры Лийметс и Яани вступили в Центристскую партию

"Правление Центристской партии утвердило заявления министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс и министра внутренних дел Кристиана Яана о вступлении в Центристскую партию. Рекомендации министрам при вступлении в партию дали Юри Ратас, Танель Кийк и Яак Ааб", — сообщила в среду пресс-служба центристов.

Яани отметил, что вступление в партию необходимо на посту министра, и такие обещания были даны, когда Центристская партия предложила ему министерский портфель.

Вступление Лийметс и Яани в партию затянулось на четыре месяца.