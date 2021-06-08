Интересная ситуация: Украина может сыграть на Евро в Петербурге

Правда, вариант проведения матча сборной Украины в России - пока больше гипотетический. Чтобы Украина сыграла в Петербурге, должно совпасть несколько условий.

Менять расписание УЕФА не собирается

УЕФА не намерен менять сетку плей-офф чемпионата Европы в случае попадания украинской команды в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге. "Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Сборная Украины попала в C-группу вместе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Вероятность попадания украинцев в четвертьфинал Евро в Санкт-Петербурге, который пройдет 2 июля, появляется в случае, если подопечные Андрея Шевченко займут третье место в группе и произойдет несколько совпадений.

Прежде чем попасть в четвертьфинал, сборная Украины должна выиграть еще поединок 1/8 финала чемпионата Европы.

Украинские футболисты сыграют на Евро в патриотических майках

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы в форме с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!", который использовали в годы войны украинские националисты. На майки игроков нанесен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В пресс-службе УЕФА заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

Чемпионат Европы по футболу - в нем примут участие 24 команды - начинается 11 июня. В матче открытия Италия сыграет в Риме с Турцией.

Игры чемпионата Европы впервые будут принимать 10 стран (Азербайджан, Великобритания, Венгрия, Дания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния).