Ученые оживили червей после 24 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири

Коловратки (от латинского — Rotifera) — одни из самых примитивных многоклеточных животных, относящихся к группе червей. При этом они имеют сложную анатомию и считаются одними из самых живучих и устойчивых к радиации животных на планете. Коловратки обладают устойчивостью к экстремальной кислотности, голоданию, низкому содержанию кислорода и многолетнему обезвоживанию.

”Это животное — самое устойчивое в мире практически к любым пыткам”, — сказал The New York Times молекулярный биолог из Гарвардского университета Мэтью Мезельсон.

В рамках исследования ученые пробурили на глубину примерно в 3,3 метра от поверхности вечной мерзлоты на северо-востоке Сибири. Там они обнаружили замороженных коловраток класса бделлоидные. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст животных составляет 24 тысячи лет.

Спустя некоторое время коловратки оттаяли и пришли в норму. По словам ученых, они даже способны к размножению.

Ученые пришли к выводу, что коловратки способны переносить очень продолжительные периоды анабиоза и вернуться к жизни после десятков тысяч лет глубокого замораживания. ”Мы возродили животных, которые видели шерстистых мамонтов, что весьма впечатляет”, — отметил соавтор исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.