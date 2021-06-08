"Не хотят поскользнуться на "финише". Посол ЭР в Финляндии рассказал, почему соседи тормозят со снятием ограничений на трудовую миграцию

Если посмотреть на пандемию как на искусство компромисса между проблемой здравоохранения с одной стороны и необходимостью поддержания на плаву экономики с другой, то Финляндия всегда склонялась к тому, что здоровье важнее.

"Финляндия была чрезвычайно осторожна, она в самом деле очень строго исходила из интересов здравоохранения", - отметил Сакков. За ограничением трудовой миграции стояли цифры заболеваемости. "Разница иногда была довольно большой: если сейчас она примерно двукратная, то было же время пару месяцев назад, когда она была 12-кратная", - напомнил Сакков, на чем основано упрямство финнов.

Сейчас, конечно, финские ограничения неоправданы и непропорциональны, но в свое время, когда наши показатели разнились как день и ночь, опасения финнов были обоснованы.

А сейчас, когда по обе стороны Финского залива уровень заболеваемости вполне сравним, почему Финляндия упорствует? Как сказал Сакков, это нужно спросить у финских политиков, но пару доводов соседей всё же привел.

"Что говорят нам финны? Во-первых, они не хотят так сказать поскользнуться на финише", - отметил эстонских дипломат. "У них были по мировым и европейским меркам очень низкие показатели заболеваемости на протяжении всей пандемии. И теперь, когда конец уже близок, они не хотят, чтобы на голову свалилась какая-то крупная проблема", - объяснил Сакков.

В Финляндии также очень беспокоятся из-за мутаций вируса, думают о том, как действуют и действуют ли на них вообще вакцины. "Вот те обоснования, по которым не открываются морские ворота", - подытожил посол Эстонии в Хельсинки.