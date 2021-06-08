ФОТО | Силы обороны Эстонии испытали свои новые гаубицы

Две первые самоходки прибыли в Эстонию из Южной Кореи в конце августа прошлого года. На сегодняшний день в страну доставлено шесть машин вместе с запчастями, средствами электронной диагностики и технической документацией.

Договор о поставках на сумму в 58 миллионов евро предполагает закупку 18 артиллерийских установок в течение трех лет, также в стоимость контракта включены курсы подготовки обслуживающего и технического персонала.

”Это один из самых крупных и дорогостоящих проектов Центра оборонных инвестиций, который позволит значительно усилить огневую мощь сухопутных сил”, — пояснил руководитель закупки со стороны Сил обороны подполковник Каарел Мяэсалу.

Машины поступят на вооружение 1-й пехотной бригады. Также Эстония рассматривает возможность приобретения дополнительных шести САУ этой модели, что позволило бы в том числе усилить артиллерийский кулак 2-й пехотной бригады.

Вдобавок проводится конкурс на установку на машины дополнительного оборудования и средств связи, в котором принимают участие два местных предприятия. ”Результаты станут известны уже в ближайшие недели”, — отметил руководитель отдела закупок бронетехники Центра оборонных инвестиций Ивар Янсон.

Гусеничное шасси К9 ”Гром” обеспечивает хорошую проходимость машины, помимо этого САУ обладает высокой огневой мощью и обеспечивает защиту экипажа от стрелкового оружия и осколков. Самоходные гаубицы рассчитаны на 45-летний срок службы, что позволит эксплуатировать их в рядах Сил обороны не менее тридцати лет.

Система вооружения отличается надежностью и простотой, таким образом ее могут эксплуатировать как военнослужащие срочной службы, так и резервисты.

Помимо Эстонии САУ К9 ”Гром” стоят на вооружении Южной Кореи, Турции, Индии, Финляндии, Норвегии и Австралии. В свою очередь Польша построила на шасси К9 собственную САУ ”Краб” (Krab).





Тактико-технические характеристики:



Боевая масса: 47 тонн

Удельное давление на грунт: менее 1 кг/см2

Длина/ширина/высота: 12,28/3,5/2,75 м

Мощность двигателя: 750 кВт/1000 л.с.