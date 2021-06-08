Всемирный банк предсказал сильнейший отскок мировой экономики за 80 лет

Основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года.

Лучший результат в 2021 году покажет Китай, чья экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 8,5%. На втором месте Индия с 8,3%, на третьем — США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%). Рост американской экономики на 6,8% будет обусловлен действием крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослаблением связанных с пандемией ограничений, констатирует ВБ. Внушительный подъем в Китае — на 8,5% — отразит удовлетворение отложенного спроса.

Многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями, отмечает ВБ. По его оценке, примерно две трети таких стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, — приводятся в докладе слова президента ВБ Дэвида Малпасса. — Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода».

В апреле МВФ дал прогноз по мировому ВВП. Согласно ему, глобальная экономика в 2021 году прибавит 6%, а в 2022 году — 4,4%. ОЭСР в конце мая опубликовала свой прогноз, пересмотрев в сторону повышения декабрьскую оценку. По новому прогнозу, мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,8% (по декабрьским ожиданиям — 4,2%), а в 2022 году — на 4,4%. Среди основных причин улучшения оценки ОЭСР называет уровень вакцинирования в развитых странах и масштабные стимулирующие меры в США.

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