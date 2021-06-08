В ходе очистки пруда Шнелли со дна подняли странное транспортное средство

"Хотя водолазы и раньше доставали со дна пруда кое-что интересное, но нынешняя находка всё-таки экстраординарная", — констатировала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм .

"В управе стали строить предположения, что речь вероятно идет о советском транспортном средстве — к примеру, предназначенном для подвоза снарядов или зарядов для салюта, запускавшегося со склона Тоомпеа. Мы показали фотографии находки сотрудникам Военного музея, которые проявили к ней большой интерес. Ждем их мнения по поводу этой исторической находки".