В среду ожидается взлет цены на электричество

Кальви Ныу, управляющий портфелем торговли энергией компании Alexela, отмечает, что причиной повышения цен являются работы по обслуживанию подводного кабеля, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии. ”Идут работы по обслуживанию Estlink-1, к тому же сеть передачи между Швецией и Литвой в настоящее время работает в половину мощности”, — привел Ныу основные причины подорожания.

В то же время, менеджер портфеля торговли энергией Alexela отметил, что производственных мощностей в странах Балтии по-прежнему достаточно, поэтому не совсем понятно, почему завтра мы станем свидетелями таких высоких биржевых цен.

Для потребителей электроэнергии по биржевой цене стоимость электроэнергии в среду с 8:00 до 11:00 составит приблизительно 200-255 евро за мегаватт-час. В последующие часы цена будет оставаться в диапазоне 80–100 евро / МВтч.

Чтобы снизить потребление энергии, действуйте следующим образом:

Не оставляйте свои устройства включенными в сеть без надобности. Устройства в режиме ожидания потребляют энергию

Посудомоечную и стиральную машины включайте на ночь.

Alexela — эстонское предприятие, которое действует преимущественно в энергетической сфере. Предприятие имеет в своем портфеле продукции, в числе прочего, электричество, природный газ, баллонный газ, емкостный газ,а также автомобильное топливо, которое продается на 104 заправках по всей Эстонии.