Глава МИД Финляндии о возобновлении трудовой миграции: точных сроков сейчас назвать нельзя

"Согласно плану правительства, планируется постепенно открывать въезд, на первом месте будет трудовая миграция, а за ней последуют и обычные поездки с целью отдыха. Цель состоит в том, чтобы разрешить путешествия как можно скорее, не создавая дополнительных рисков для эпидемиологической ситуации", — сообщил глава МИД Финляндии.

Отвечая на вопрос почему трудовая миграция разрешена только на самолетах, а не на судах, Хаависто сказал: "Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию и ожидаемое количество пассажиров, безопасный въезд в страну будет лучше обеспечен при прибытии на самолете. Тем не менее мы работаем над тем, чтобы разрешить больше поездок на судах и въезд через сухопутную границу. Надеюсь, мы скоро достигнем этого".