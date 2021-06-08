КАРТА | В связи с ремонтом улицы Поска на неделю прекращается движение трамваев по маршруту номер 3

”Реконструкция улицы Поска поможет существенно улучшить городское пространство, но строительные работы причиняют временные неудобства, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Мы хотим как можно меньше препятствовать движению: работы продлятся до осени, но общественный транспорт в этот период может по большей части передвигаться без затруднений. Новые решения позволят нам улучшить возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов. Мы хотим создать современное городское пространство, но при этом будем учитывать и уникальную атмосферу исторического Кадриорга”.

На период изменения движения трамваи линии 1 в направлении Тонди будут следовать по маршруту Мере пст, площадь Виру, Пярну мнт, ул. Тонди. В направлении Копли маршрут будет следующим: ул. Тонди, Пярну мнт, площадь Виру, Мере пст. Дополнительные остановки будут предусмотрены на всех имеющихся на линии трамвайных остановках; не будет остановок ”Таллиннский университет”, ”Койдула”, ”Кадриорг” и ”Поска”.

В период изменений в схеме дорожного движения на Нарвском шоссе будут следующие дополнительные автобусные остановки: по направлению из центра города: ”Хобуяама” (автобусные линии 5 и 8); временная остановка неподалеку от трамвайной остановки ”Таллиннский университет” (автобусные линии 1A, 5, 8, 29, 60 и 63). По направлению в центр города: временная остановка между пересечениями с улицами Бензийни и Фильми (автобусные линии 1A, 5, 8, 29, 34A, 35, 38, 44, 51, 60 и 63).

”Хотя временные изменения в трамвайном движении влияют на привычный уклад жизни горожан, без этого, к сожалению, невозможно завершить ремонт на улице Поска, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Мы надеемся на понимание и надеемся на то, что дополнительные автобусные остановки позволят как местным жителям, так и посетителям Кадриорга передвигаться без затруднений. Разумеется, отремонтированная улица, которая будет готова осенью, перевешивает временные трудности”.