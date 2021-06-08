ЧП и криминал
08.06.2021, 17:10

ВИДЕО | Полный пассажиров автобус нагло обходит дорожную пробку. Автобусное предприятие: водитель хотел быстрее доехать до остановки

 
Александер Алго
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен таллиннский линейный автобус, водитель которого оказался настолько нетерпеливым, что решил обогнать очередь из автомобилей по обочине. Представитель SEBE AS осудил действия водителя, но заметил, что и пассажиры скорее предпочли бы своевременно добраться до места назначения, чем стоять в пробке.

На видеозаписи видно, как автобус с надписью SEBE AS совершает в Таллинне опасный обгон на Петербургском шоссе. Рискованный маневр имел место в минувшую пятницу во второй половине дня.

В компании SEBE AS подтвердили, что попавший на видео автобус перевозил в это время пассажиров.

"Водитель заслуживает осуждения, правила действуют для всех", — отметила начальник отдела обслуживания SEBE Пилле Валле. По ее словам, водитель оправдывал свое поведение близостью остановки, куда он хотел побыстрее добраться.

По ее словам, выходящие из Таллинна автобусы, особенно в пятницу, попадают на Петербургском шоссе в пробки. "Ситуация нормализуется, когда там закончится ремонт. Если не будет пробок, то не будет причины вести себя подобным образом. Водитель извинился и пообещал, что больше не станет использовать обочину. Мы показали видео и другим нашим водителям, чтобы ни у кого не возникла мысль ускорить себе путь", — сказала Валле.

По словам сотрудницы SEBE, пассажиры часто первыми сообщают автобусному предприятию о нарушениях, совершенных водителем. Но в данном случае этого не произошло. "Видимо, даже пассажиры устали здесь от пробок. Очевидно, и они считают, что главное — прибыть на место назначения, а не опоздать на 45 минут", — сказала она.

Ранее за данным водителем, по словам Валле, такого вольного поведения на дороге не замечалось.

Оставить комментарий Читать комментарии