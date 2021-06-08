ФОТО | Под Таллинном построят еще один торговый центр. Чем он будет отличаться от других?

В торговом центре Veskimöldre будет открыт особенный общинный продуктовый магазин Veski Market, где местные жители могут поучаствовать в качестве инвесторов.

В новом торговом центре также появится салон красоты и массажа, аптека, почтовые автоматы, цветочный магазин, магазин сыров и качественных французских вин. Также там будет зал для проведения мероприятий на 200м2 с террасой.