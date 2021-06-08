В Ласнамяэ начинаются бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе и детские театральные представления

”В течение лета мы предлагаем увлекательные занятия для жителей Ласнамяэ всех возрастов. Уже на этой неделе состоятся первые спектакли для детей, а начиная со среды все желающие смогут приобщиться к скандинавской ходьбе под руководством опытного тренера. Приятно сознавать, что постепенное улучшение ситуации с коронавирусом позволяет возобновить проведение мероприятий в живую. Занятие по душе в плотном графике наших летних мероприятий сможет найти каждый, а в ближайшее время мы расскажем о других летних событиях, которые состоятся в Ласнамяэ на свежем воздухе”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Театральные представления для детей будут проходить по выходным на различных зеленых площадках района. Первый спектакль состоится уже 12 июня в 12 часов около детской площадки в парке Паэ. Представления под общим названием ”Сказка с куклами” организует актер ”Театра в чемодане” Хейно Сельямаа. Организаторы мероприятия подчеркивают, что в случае ливня спектакль не состоится. Зрителей просят захватить из дома пледы, поскольку представления будут проходить на газоне.

В июне в парке Паэ можно будет научиться правильной технике скандинавской ходьбы под руководством тренера Рене Меймера из Эстонского союза скандинавской ходьбы. Тренировки в парке Паэ состоятся 9, 16, 22 и 30 июня в 11 часов, участников ждут у здания районной управы (ул. Палласти, 54). Участие и прокат палок для ходьбы бесплатны.

Помимо этого, в Ласнамяэ и других уголках Таллинна начнутся летние тренировки для молодежи. Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров будут проходить каждую неделю до 27 августа на различных спортивных площадках района. В Ласнамяэ ребят ждут в парке Кивила на тренировки по баскетболу и катанию на самокате, а также на стадион ФК ”Аякс” на занятия по футболу.

С программой летних мероприятий можно ознакомиться на страничке районной управы в сети Facebook.