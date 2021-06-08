Европол и ФБР провели масштабную операцию в Эстонии и более чем в 100 других странах: изъято более 30 тонн наркотиков, задержаны более 800 человек

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупномасштабной операции на нескольких континентах, направленной против организованной преступности. В ее ходе в 16 странах задержаны более 800 подозреваемых, в том числе и в Эстонии, заявил представитель Европола Филипп Лекуфф во вторник, 8 июня, на пресс-конференции в Гааге.

Более 700 обысков проведено в Европе, Новой Зеландии, Австралии и США, в их рамках конфисковано в общей сложности более 30 тонн наркотиков, в том числе более 8 тонн кокаина, оружие и наличные деньги. Следствие в рамках операции "Троянский щит", которую координировал Европол, шло с участием профильных ведомств 16 стран.

Следователи получили доступ к зашифрованной платформе, используемой бандами

Расследование было основано на отслеживании коммуникации, ведущейся на криптотелефонах, сообщил в свою очередь Калвин Шиверс из Федерального бюро расследований (ФБР) США.

По его словам, более чем в 100 странах удалось распространить защищенные от прослушки телефоны среди 300 преступных группировок. Затем на протяжении 18 месяцев с их помощью прослушивались телефонные разговоры и отслеживались другие виды коммуникации. В частности, было проверено более 27 млн электронных сообщений.

Таким образом следователям удалось получить доступ к зашифрованной платформе ANOM, использующейся бандами и войти в их чаты. Как отмечается далее в заявлении, с помощью криптотелефонов были раскрыты планы членов мафиозных группировок, преступных кланов и азиатских преступных синдикатов в сферах наркоторговли и отмывания денег, а также планировавшиеся убийства более чем в 100 странах. По данным следователей, тем самым удалось спасти жизни примерно 100 человек.