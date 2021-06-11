История сербской бабушки, которая была одной из самых страшных серийных убийц

Баба Ануйка — старушка, одетая в черное, которая продавала женщинам ”приворотные зелья”. Эти зелья решали проблемы в семейной жизни. В них был яд.

Ненавидеть мужчин Драксин начала в 20 лет после того, как ее соблазнил лихой австрийский офицер. Роман длился недолго: военный оставил женщине только разбитое сердце и сифилис. После этого потрясенная Драксин стала стремиться к уединению, а также проявлять интерес к медицине и химии.

Женщину отвлекла свадьба по расчету, но спустя 20 лет брака ее муж умер. После его смерти Драксин устроила лабораторию в сербской деревне Владимировац и приступила к работе.

Старушка быстро приобрела репутацию целительницы и травницы. К Бабе Ануйке приходили женщины с жалобами на своих мужей: кто-то был слишком зол, кто-то небрежен, а кого-то уличили в измене.

”Целительница” всегда спрашивала о весе жертвы — так она рассчитывала дозу мышьяка, которая наверняка убьет плохого мужа. Бабушка также помогала молодым людям ”откосить” от армии, давая им определенную дозу яда, которая их не убивала, но делала непригодными для службы.

По некоторым данным, женщина убила от 50 до 150 человек, прежде чем ее поймали. Дело в том, что жены ее жертв всегда отказывались от вскрытия. В то время также не было ничего удивительного в том, что мужчина средних лет просто падал замертво без видимой причины.

Роковую ошибку Ануйка совершила, когда решила расширить бизнес. Бабушка наняла ассистентку по имени Любина Миланкова. В какой-то момент помощница перепутала дозировку для одного из мужей. Мужчина успел перед смертью добраться до больницы.

В то же время одну из постоянных клиенток Ануйки, убившую подряд двух богатых мужей, схватила полиция. Женщину допросили, и та обвинила во всем старушку-целительницу.