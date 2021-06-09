Выбор есть: юным таллиннцам предлагают отдых несколько сотен летних лагерей

”Каждый ребенок и подросток заслуживает веселых и развивающих летних каникул, и даже один классный летний лагерь станет отличным дополнением к лету, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Приятно отметить, что более 90 организаторов лагерей предлагают множество занятий для детей и подростков разных языковых групп и возраста — каждый сумеет найти что-то себе по душе. Дружба, начавшаяся в лагере, может сохраниться на всю жизнь, а полученный в летнем лагере опыт обязательно пригодится”.

На городском портале событий и развлекательных мероприятий можно найти информацию о лагерях и мероприятиях, которые будут проводиться во время летних каникул, как сортируя по темам, так и делая выборку по месту проведения мероприятия или подходящим датам.

Запланированные лагеря пройдут как в Таллинне, так и за его пределами.

Этим летом русскоговорящие школьники, например, смогут подучить языки в лагерях языковых школ АВС, In Down Town или частной школы Optimum Semper, развить творческие навыки в мультипликационном городском лагере Summer Animation Camp 2021 или отправиться в городской лагерь изобретателей ”Изобретатели спасают мир”, который проводится на двух языках.

Продолжат свою работу и лагеря, уже завоевавшие популярность среди русской молодежи: ”Котка”, ”Чуделяндия” и ”Викинг”.