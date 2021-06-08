Двум задержанным вчера в Ида-Вирумаа водителям придется провести лето за решеткой

"Будем применять разные методы, чтобы водители стали законопослушнее. Если человек нарушает закон неоднократно и на одном и том же транспортном средстве, скорее всего будем ходатайствовать о конфискации автомобиля. В отношении пьяного вождения у нас нулевая толерантность и водитель в серьезном опьянении должен учесть, что попадет в камеру", — подчеркивает комиссар патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Расмус Сарап.

"Многие задерживаемые водители и не отрицают, что выпивали, но люди зачастую не отдают себе отчет, что несколько часов сна недостаточно, чтобы алкоголь вышел из организма. Если вечером человек выпил, утром надо обязательно проверить себя на трезвость", — говорит он.

Сарап добавляет, что задерживать опасных водителей помогают ежедневные звонки от жителей и других участников дорожного движения.

"Но, к сожалению, многo и таких людей, у которых не хватает смелости, навыков или желания вмешаться, видя нетрезвого водителя за рулем. Например, многие знают, что такой-то местный житель ездит по деревне пьяным, но нa это не обращают внимания. О чувстве ответственности люди вспоминают тогда, когда самое плохое уже произошло", — говорит полицейский.

Скоро нас ожидают праздники Ивановой ночи, когда число пьяных водителей на наших дорогах возрастает, и полиция будет обращать на надзор за дорожным движением еще большее внимание.

"Сейчас уже пора начать договариваться, кто в этом ходу будет на праздники в вашей компании трезвым водителем, и продумать, как вести себя, если кто-то из близких захочет сесть пьяным за руль. Для вмешательства в опасную ситуации нужно только проявить силу воли", — отмечает Сарап.

В этом году полицейские Идаского отделения полиции задержали 143 нетрезвых водителя, за тот же период прошлого года — 133 нетрезвых водителя.