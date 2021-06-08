ПОЛНЫЙ СПИСОК | C 11 июня будут вновь ослаблены ограничения, введенные для борьбы с COVID-19(7)
”Эпидемиологическая картина в Эстонии становится лучше с каждым днем, так что сегодня уровень риска распространения коронавируса был понижен с высокого, или оранжевого, до среднего, то есть желтого. Это позволяет правительству смягчить ограничения раньше, чем планировалось, — сказала Кая Каллас. — Вместе с тем, не нужно забывать, что вирус никуда не делся и мы должны сохранять бдительность, чтобы он вновь не получил более широкого распространения. Единственный способ держать Эстонию свободной — это активная вакцинация. Надеюсь, что все, кто еще этого не сделал, при первой же возможности забронируют себе время на вакцинацию”.
СПОРТ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
С 11 июня в проходящих в помещениях мероприятиях смогут принимать участие максимально до 600 человек, при этом нужно рассредотачивать участников по помещению и заполнять его максимум наполовину. На ограниченной открытой территории в мероприятии могут принимать участие до 1000 человек.
СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
С 11 июня в помещениях можно проводить мероприятия максимум для 600 человек, включая зрителей, с учетом требования 50-процентной заполняемости. На ограниченной открытой территории в мероприятии могут принимать участие до 1000 человек, включая зрителей.
С 11 июня соренования высшего уровня как на закрытых, так и на открытых площадках могут проходить без временных ограничений. В помещениях вместе со зрителями могут сореноваться до 600 участников, учитывать нужно и 50-процентную заполняемость. На открытых площадках могут находиться до 1000 участников, включая публику.
ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КУЛЬТУРА, ЦЕРКВИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
C 11 июня в помещениях могут собираться до 600 человек. Нужно учитывать требование 50-процентной заполняемости для каждого отдельно взятого помещения. В мероприятии, проходящем на открытой ограниченной территории, могут принимать участие до 1000 человек.
МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
С 11 июня в помещениях музеев и выставочных комплексов могут при соблюдении дистанции находиться до 600 человек в каждом отдельном зале с учетом того, что помещение должно быть заполнено не более, чем на 60%. Открытые для посещения внешние территории также должны быть заполнены не более, чем наполовину.
СПА, САУНЫ, ВОДНЫЕ ЦЕНТРЫ, БАССЕЙНЫ
С 11 июня в помещениях для водных процедур может находиться до 600 человек, с учетом требования соблюдать дистанцию и заполнять помещение не более, чем наполовину.
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА
С 11 июня помещения разрешено заполнять не более, чем на 50%. Число посетителей за одним столом больше не ограничивается. Необходимо рассредоточить посетителей по помещению.
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
В магазинах и пунктах обслуживания должно соблюдаться требование рассредотачивать клиентов по помещению, помещение должно быть заполнено не более, чем на 50 процентов.
Правительство приняло сегодня принципиальные решения, соответствующее распоряжение планируется одобрить на заседании правительства в четверг. Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee
С 14 июня при обеспечении эпидемиологической безопасности можно проводить и более крупные мероприятия.