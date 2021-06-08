ПОЛНЫЙ СПИСОК | C 11 июня будут вновь ослаблены ограничения, введенные для борьбы с COVID-19

”Эпидемиологическая картина в Эстонии становится лучше с каждым днем, так что сегодня уровень риска распространения коронавируса был понижен с высокого, или оранжевого, до среднего, то есть желтого. Это позволяет правительству смягчить ограничения раньше, чем планировалось, — сказала Кая Каллас. — Вместе с тем, не нужно забывать, что вирус никуда не делся и мы должны сохранять бдительность, чтобы он вновь не получил более широкого распространения. Единственный способ держать Эстонию свободной — это активная вакцинация. Надеюсь, что все, кто еще этого не сделал, при первой же возможности забронируют себе время на вакцинацию”.

СПОРТ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

С 11 июня в проходящих в помещениях мероприятиях смогут принимать участие максимально до 600 человек, при этом нужно рассредотачивать участников по помещению и заполнять его максимум наполовину. На ограниченной открытой территории в мероприятии могут принимать участие до 1000 человек.

СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

С 11 июня в помещениях можно проводить мероприятия максимум для 600 человек, включая зрителей, с учетом требования 50-процентной заполняемости. На ограниченной открытой территории в мероприятии могут принимать участие до 1000 человек, включая зрителей.

С 11 июня соренования высшего уровня как на закрытых, так и на открытых площадках могут проходить без временных ограничений. В помещениях вместе со зрителями могут сореноваться до 600 участников, учитывать нужно и 50-процентную заполняемость. На открытых площадках могут находиться до 1000 участников, включая публику.

ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КУЛЬТУРА, ЦЕРКВИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

C 11 июня в помещениях могут собираться до 600 человек. Нужно учитывать требование 50-процентной заполняемости для каждого отдельно взятого помещения. В мероприятии, проходящем на открытой ограниченной территории, могут принимать участие до 1000 человек.