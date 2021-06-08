Как выбрать подходящий ноутбук?

Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Eesti Екатерина Мишина признает, что ориентироваться в нынешнем широком ассортименте ноутбуков не всегда просто, но при этом советует исходить из своих главных потребностей при использовании и делится рекомендациями на эту тему.

Для чего нужен ноутбук?



”Прежде всего необходимо определить для себя, чем планируется нагружать этот ноутбук больше всего. Именно от этого будут зависеть показатели производительности и дополнительные опции ноутбука”, — рассказывает Мишина. И поясняет, что, например, у киберигрока и работника, который ежедневно создает рабочие файлы и рассылает их, очень разные представления о том, каким должен быть хороший ноутбук.

”Сегодня создается гораздо больше файлов и фотографий, чем когда-либо ранее и поэтому объемы памяти в компьютерах тоже больше, чем раньше. В то же время это влияет на рабочую скорость компьютера, и поскольку информация не всегда отсортирована, постоянно стирается или отправляется в Облако, стоит выбрать устройство с SSD-диском, что является лучшей альтернативой обычному жесткому диску и позволяет компьютеру быстрее обрабатывать данные, при этом не замедляя его работу”, — советует Мишина. И в качестве примера приводит новые модели ноутбуков Huawei MateBook X и MateBook 14, у которых до 16 GB оперативной памяти (RAM) и до 512 GB объем запоминающего устройства — то есть SSD-диска. Также у этих моделей внутри процессоры Intel Core 10 поколения, которые делают работу устройств быстрой и слаженной.

”Важно и то, для чего ежедневно используется ноутбук — то есть сколько информации за раз должно отображаться на экране”, — приводит пример Екатерина и добавляет, что более высокое соотношение сторон — 3:2 позволяет выводить на экране больше информации в вертикальном виде и более удобно работать с презентациями и таблицами.

Где чаще всего будет использоваться компьютер?