Как выбрать подходящий ноутбук?
Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Eesti Екатерина Мишина признает, что ориентироваться в нынешнем широком ассортименте ноутбуков не всегда просто, но при этом советует исходить из своих главных потребностей при использовании и делится рекомендациями на эту тему.
Для чего нужен ноутбук?
”Прежде всего необходимо определить для себя, чем планируется нагружать этот ноутбук больше всего. Именно от этого будут зависеть показатели производительности и дополнительные опции ноутбука”, — рассказывает Мишина. И поясняет, что, например, у киберигрока и работника, который ежедневно создает рабочие файлы и рассылает их, очень разные представления о том, каким должен быть хороший ноутбук.
”Сегодня создается гораздо больше файлов и фотографий, чем когда-либо ранее и поэтому объемы памяти в компьютерах тоже больше, чем раньше. В то же время это влияет на рабочую скорость компьютера, и поскольку информация не всегда отсортирована, постоянно стирается или отправляется в Облако, стоит выбрать устройство с SSD-диском, что является лучшей альтернативой обычному жесткому диску и позволяет компьютеру быстрее обрабатывать данные, при этом не замедляя его работу”, — советует Мишина. И в качестве примера приводит новые модели ноутбуков Huawei MateBook X и MateBook 14, у которых до 16 GB оперативной памяти (RAM) и до 512 GB объем запоминающего устройства — то есть SSD-диска. Также у этих моделей внутри процессоры Intel Core 10 поколения, которые делают работу устройств быстрой и слаженной.
”Важно и то, для чего ежедневно используется ноутбук — то есть сколько информации за раз должно отображаться на экране”, — приводит пример Екатерина и добавляет, что более высокое соотношение сторон — 3:2 позволяет выводить на экране больше информации в вертикальном виде и более удобно работать с презентациями и таблицами.
Где чаще всего будет использоваться компьютер?
Если до сих пор ноутбуки больше использовались дома для удаленной работы, то теперь работа возвращается обратно в офисы или же ее делают вне стен под летним солнцем. ”То, как в действительности каждый день используется компьютер, и где на самом деле он больше располагается — на коленях пользователя или на столе — также значительно влияет на его работу и выносливость”, — поясняет Мишина. Так что важно выяснить, как работает система охлаждения ноутбука.
”Например, для модели MateBook 14 используется новый вентилятор с двойными лопастями Shark Fin 2.0, которые установлены в виде буквы S, чтобы увеличить поток воздуха и рассеивать тепло ощутимо быстрее, нежели в случае обычных вентиляторов. При этом данная мощная система работает довольно тихо”, — описывает она.
Даже мощные устройства могут быть легкими
Для активного образа жизни вес ноутбука неизбежно имеет определяющее значение. ”Несмотря на рекордные показатели мощности ноутбуков, их вес сведен к минимуму. Если еще несколько лет назад мы радовались компьютерам массой в какие-то пару килограммов, то сегодня модель MateBook X, корпус которой изготовлен из сплава магния и алюминия, весит лишь 1 кг, а MateBook 14 с металлическим корпусом — всего 1,49 кг”, — приводит пример эксперт по технологиям.
Как часто необходимо заряжать ноутбук?
В домашнем офисе, как правило, не так много вариантов зарядки ноутбука. Ну а возвращение в обычный рабочий ритм, когда необходимо перемещаться между разными местами встреч и собраний, а также работать вне офиса и дома, может стать серьезным вызовом, если аккумулятор не держит заряд необходимое для работы время.
”И в этом аспекте развитие ноутбуков бьет рекорды, позволяя все более длительный период работать без подзарядки”, — поясняет Мишина. На практике это означает, что если емкость аккумулятора составляет, например, 56 Вт-Ч, то на одной зарядке можно подряд смотреть видео до 14 часов. ”При этом MateBook 14 позволяет быстрой получасовой зарядкой зарядить половину емкости аккумулятора”, — рассказывает Мишина.
Какие удобства пользования необходимы?
По словам руководителя по обучению Huawei Eesti, сегодня можно выбирать между многими деталями, которые делают использование компьютера максимально удобным. ”Эти нюансы не всегда являются обязательными, но они добавляют удобства ежедневному использованию компьютера и местами делают работу с устройством более быстрой”, — отмечает она.
Так, например, по словам Мишиной, у Huawei MateBook 14 сенсорный экран и считыватель отпечатка пальца, что позволяет разблокировать компьютер без введения пароля. Также в этой модели можно выбрать режим, который фильтрует так называемый синий свет и делает работу с экраном не столь утомительной для глаз. Поэтому опции конкретной модели нужно обязательно выяснить до покупки.
С какими другими устройствами будет необходимо использовать компьютер?
”Если вы постоянно активны и используете как ноутбук, так и смартфон и вам необходимо синхронизировать данные между устройствами, то стоит обратить внимание и на то, как устройства соединяются друг с другом”, — отмечает Мишина и поясняет, что совместное использование лэптопа и телефона делает использование устройств удобнее и быстрее. ”Например, в случае устройств Huawei можно интегрировать проекцию экрана смартфона в экран ноутбука и просто перемещать файл из одного устройства в другое”. По словам Екатерины, можно удобно перемещать между устройствами как файлы, так и фотографии, копировать тексты из телефона прямо в компьютер или обратно и использовать во время работы лэптопа все функции смартфона.
Дополнительный эффект, по ее словам, дает и высокое разрешение экрана или же мощность динамиков ноутбука. ”Если эти показатели достаточно хороши, то для получения более качественной картинки не нужно применять дополнительный монитор или же подключать внешние колонки для лучшего звука”, — поясняет Мишина, по словам которой встроенные колонки модели MateBook X обеспечивают полноценные впечатления от звука.
Больше информации и фотографий модели Huawei MateBook 14
Больше информации и фотографий модели Huawei MateBook X