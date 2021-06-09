Результаты исследований вызывают опасения: доля индийского штамма коронавируса в Эстонии начала значительно увеличиваться

По состоянию на 7 июня в Эстонии прошли секвенирование 6854 положительных проб на коронавирус и среди них было выявлено 4870 британских штаммов, 11 индийских штаммов (из них один B.617.1 и десять B.1.617.2), 68 южноафриканских штаммов и один бразильский штамм.

Сейчас в Эстонии доминирует британский штамм "Альфа" (92,5%), который уже более менее знаком, стабилен и обычен, а случаев заражения южноафриканским штаммом больше не стало.

Зато четко видно, что растет число случаев заражения индийским штаммом, что подтверждает и Департамент здоровья. На прошлой неделе с помощью qPCR экспресс-тестов было выявлено 36 проб, имеющих характеристики индийского штамма, и они были отправлены на дополнительное секвенирование.

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2 "Дельта" намного более заразен, чем другие мутации вируса. Британская научная палата сообщила, что Дельта на 40% заразнее, чем Альфа, британский штамм коронавируса. Против этого штамма помогает лишь полная вакцинация двумя дозами, показывают данные по больным и госпитализации.