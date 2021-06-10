Возможно ли вакцинировать весь мир от COVID-19 к концу 2022 года?

Подобное заявление выглядит амбициозно даже для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В выходные он заявил, что на встрече с лидерами G7 будет настаивать на том, чтобы те всячески способствовали проведению программ вакцинации, потому что все жители планеты должны быть полностью вакцинированы к концу следующего года.

Осуществимо ли это? Зависит от того, что именно называть тотальной вакцинацией. Ни в одной стране не получится вакцинировать всех взрослых людей. А вот вакцинировать достаточное количество человек — 60-70% населения, — чтобы достичь коллективного иммунитета, это вполне реальная цель. По словам экспертов, её вполне можно достичь к декабрю 2022 года, но только в том случае, если ведущие представители G7 предпримут для этого незамедлительные действия.

Для стран с низким уровнем доходов ключом к вакцинации должна оказаться инициатива Covax, проводимая под крылом ООН. Для них это едва ли не единственный путь к спасению. В рамках Covax с производителями вакцин были подписаны контракты на изготовление двух миллиардов доз к концу этого года. Но поставки парализованы. Крупнейший из этих производителей — индийский Институт сыворотки — штампует вакцины, чтобы успеть погасить ужасную вспышку пандемии, унёсшую огромное количество жизней, в своей стране, и до конца года у него просто не будет возможности выполнить условия договора с Covax или отдельными странами.