Экономика Эстонии начала второй квартал с высоких показателей роста

В промышленности объём производства увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в обрабатывающей промышленности на 18%, рост розничной торговли составил 23%, а в гостиницах останавливалось в 4,6 раза больше туристов, чем в апреле прошлого года. На эти виды деятельности приходится почти четверть всей добавленной стоимости, созданной в Эстонии, и 28% от общего числа занятых.

Такой рост произошёл из-за очень низкой прошлогодней апрельской сравнительной базы, когда из-за пандемии и ограничений на передвижение объём производства в промышленности снизился на 17%, розничная торговля упала на 13%, а количество размещённых туристов — на 95%. Хотя сильный эффект промышленного роста был обусловлен эффектом базы, этот сектор вырос на 4% также по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем докризисного, позапрошлого года, количество туристов, размещённых в апреле этого года, было более чем на 203 тысяч или на 78% меньше, объём производства в промышленности был на 3% меньше, объём обрабатывающей промышленности был примерно на том же уровне, а объём розничных продаж был на 7% выше.

В мае чувство уверенности в промышленности было самым высоким за 14 лет

В мае влияние низкой сравнительной базы продолжило сказываться как в сфере размещения, так и в промышленности. В розничной торговле объём продаж снова начал расти уже в мае прошлого года, и эффект базы исчез. Таким образом, мы и в мае должны увидеть сильный рост в промышленности. В мае чувство уверенности в промышленности было самым высоким за 14 лет, а в розничной торговле чувство уверенности превысило докризисный уровень.