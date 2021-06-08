Экономика Эстонии начала второй квартал с высоких показателей роста(5)
В промышленности объём производства увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в обрабатывающей промышленности на 18%, рост розничной торговли составил 23%, а в гостиницах останавливалось в 4,6 раза больше туристов, чем в апреле прошлого года. На эти виды деятельности приходится почти четверть всей добавленной стоимости, созданной в Эстонии, и 28% от общего числа занятых.
Такой рост произошёл из-за очень низкой прошлогодней апрельской сравнительной базы, когда из-за пандемии и ограничений на передвижение объём производства в промышленности снизился на 17%, розничная торговля упала на 13%, а количество размещённых туристов — на 95%. Хотя сильный эффект промышленного роста был обусловлен эффектом базы, этот сектор вырос на 4% также по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с апрелем докризисного, позапрошлого года, количество туристов, размещённых в апреле этого года, было более чем на 203 тысяч или на 78% меньше, объём производства в промышленности был на 3% меньше, объём обрабатывающей промышленности был примерно на том же уровне, а объём розничных продаж был на 7% выше.
В мае чувство уверенности в промышленности было самым высоким за 14 лет
В мае влияние низкой сравнительной базы продолжило сказываться как в сфере размещения, так и в промышленности. В розничной торговле объём продаж снова начал расти уже в мае прошлого года, и эффект базы исчез. Таким образом, мы и в мае должны увидеть сильный рост в промышленности. В мае чувство уверенности в промышленности было самым высоким за 14 лет, а в розничной торговле чувство уверенности превысило докризисный уровень.
Если в 2019 году отечественные туристы составляли 40% от размещённых, то в апреле этого года и в этом году в целом эта доля составляла почти 85%. В ближайшем будущем эстонские гостиничные предприятия пока будут в основном зависеть от местных туристов. В то же время влияние нерезидентов на экономику Эстонии очень важно. Например, если в первом квартале 2019 года потребительские расходы нерезидентов составляли 4% ВВП Эстонии, в прошлом году — 3%, то в первом квартале этого года их доля составляла всего около 1%. В денежном выражении это означает, что нерезиденты потратили на 173 млн евро меньше в первом квартале этого года, чем два года назад, и на 135 млн евро меньше, чем год назад.
Обрабатывающая промышленность имеет хорошие перспективы роста
Индексы деловой активности в промышленности зоны евро демонстрируют во втором квартале продолжение уверенного роста, что также указывает на увеличение внешнего спроса. Уже в марте мировая торговля выросла на одну десятую в годовом сравнении, и значительно превысила допандемический уровень. Экономические ограничения смягчаются в Эстонии и многих других странах. Спрос больше не является основным препятствием для ведения бизнеса для многих компаний.
Увеличенные вклады жителей Эстонии означают накопленный спрос
В апреле вклады домохозяйств были на 16% выше, чем год назад. Это 1,4 миллиарда евро, или почти 5% прогнозируемого на этот год ВВП. В то же время вклады распределены далеко не равномерно — на 1% крупных вкладов приходится 26% общей суммы вкладов, а на 10% вкладов приходится 71% от общего объёма вкладов. Это показывает, что в период розничного бума не следует переоценивать значение депозитов. Однако с осени этого года экономика Эстонии получит дополнительные денежные вливания из второй ступени пенсионной реформы. Без учёта налога на прибыль это составит 3,7% ВВП. Что касается времени, большая часть этих денег поступит в экономику Эстонии осенью этого года, а часть — в следующем.