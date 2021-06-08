Звезда украинского биатлона вторично вышла замуж и сменила фамилию

"Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни пришла пора кардинальных перемен! Поэтому после свадьбы я сменила фамилию. В сезоне-2021/22 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной".

Ранее украинка была в браке с одним из видных политиков всеукраинского объединения "Свобода" Алексеем Кайдой. Союз биатлонистки с украинским нардепом, правда, был недолгий - после трех лет совместной жизни они развелись в 2016 году. Фамилию в этом браке Пидгрушная не меняла.

34-летняя украинка - чемпионка Олимпиады-2014 в эстафете. На чемпионатах мира она выиграла в общей сложности 6 медалей (1-2-3).

В новом зимнем сезоне один из этапов Кубка мира по биатлону впервые пройдет на юге Эстонии в Отепя.