Футзал США: ситуация благоволит развитию

Честно говоря, программа бездействовала в течение нескольких лет, поэтому, когда мы наняли наш тренерский штаб летом 2019 года (главный тренер Душан Якица и помощники Отто Орф и Пабло Да Силва), мы были рады приступить к работе, но мы не были уверены, чего ожидать с точки зрения результатов, так как мы переходили в цикл, который давал нам всего около восьми месяцев для подготовки к квалификации чемпионата мира. Конечно, как только мы начали работать вместе и провели пару тренировочных лагерей в 2019-м и в начале 2020 года, мы начали думать, что у нас есть реальный потенциал, чтобы играть в качественный футзал и бороться за место на чемпионате мира. Затем началась пандемия, и мы ничего не могли сделать в течение 14 месяцев, поэтому было приятно видеть, что та малая часть работы, которую мы смогли выполнить в 2019 году и в начале 2020 года, так эффектно окупилась благодаря выступлению нашей команды в квалификации в 2021 году. И вся эта заслуга принадлежит нашим тренерам и игрокам, а также самоотверженности, которую они вложили в программу подготовки.

До запуска департамента национальных сборных два года назад у нас никогда не было штатных сотрудников, чья работа заключалась бы в том, чтобы сосредоточиться на таких видах спорта, как футзал или пляжный футбол. Поэтому это главное изменение за последние годы. Одна из причин, по которой я выступал за создание этого отдела, заключалась в том, что таким образом мы имели возможность утвердить долгосрочный план развития национальных команд.

Я работаю в федерации уже более 24 лет, занимая различные должности – 10 лет в качестве директора по коммуникациям, и ещё 10 лет как руководитель молодежных национальных команд. Все время я выступал за создание обособленного департамента национальных команд, и мне посчастливилось наблюдать за его запуском в 2019 году. Создание такого органа было нацелено на развитие футбольной культуры в Соединенных Штатах, в том числе на популяризацию разновидностей традиционного футбола на траве, паркете и песке, а также на доступность игры для людей с ограниченными возможностями.

Для развития футзала в США национальная сборная нуждается в популяризации. Как американская федерация намерена поддерживать свою национальную команду в преддверии и во время чемпионата мира? Что планируется предпринять для увеличения осведомленности американской общественности о футзальной сборной?

У нас есть много отличных идей по развитию этого вида спорта в долгосрочной перспективе в ближайшие годы, но мы знали, что первым шагом, или, лучше сказать, необходимым шагом для нас была квалификация на чемпионат мира. И мы сделали это впечатляющим образом. Команда играла со стилем и сердцем, и достижение этой цели, имея за плечами такой короткий срок с момента запуска департамента национальных сборных – это удивительное достижение для нашей программы.

Несколько слов о массовом футзале в Соединенных Штатах. Как федерация планирует развивать его на этом уровне?

Массовый футзал уже давно обсуждается в нашей стране на разных уровнях, поэтому у нас есть много возможностей для создания и запуска различных молодежных программ в школах или академиях. Один из вызовов, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, что нужно определить, где проходит грань между использованием футзала в качестве инструмента развития традиционного футбола на открытом воздухе, и развитием этого спорта как самостоятельного вида – со своими лигами, трофеями и полноценными программами. На данный момент мы собираемся использовать участие в чемпионате мира по футзалу в конце этого года, чтобы своим примером вдохновить американских игроков всех уровней.

Теперь, когда ваша национальная команда достигла вершины в международном футзале и будет играть среди лучших команд мира, что думает федерация о запуске профессиональных соревнований для американских игроков? Может ли она помочь при запуске лиги?

Есть несколько моментов, которые следует отметить. Мы буквально недавно начали с того, что сосредоточились на создании департамента национальных команд, и нам предстоит пройти долгий путь, однако мы очень рады использовать чемпионат мира по футзалу под эгидой FIFA в качестве платформы для старта. И, во-вторых, как я уже говорил в предыдущем ответе, это большая проблема – выяснить, где проходит черта между использованием футзала как спорта для развития футбола, и спортом, у которого собственный путь. Тем не менее, этот процесс начинает происходить уже сам по себе. Томас Пондека из Техаса был назван лучшим молодым игроком турнира на чемпионате КОНКАКАФ, ему всего 20 лет, и он имеет потенциал стать игроком мирового класса. И в таком молодом возрасте он принял решение сосредоточиться на футзале, а не на большом футболе. Мы знаем, что фрагменты головоломки постепенно складываются в одну картинку, но также мы знаем, что это будет долгий процесс, поэтому в ближайшие годы мы будем работать над тем, как лучше ответить на некоторые из этих вопросов и разработать программы, которые помогут эффективнее развивать футзал в Соединенных Штатах.