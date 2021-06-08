За рубежом
08.06.2021, 14:05

Reddit, Spotify и Twitch перестали открываться. Также недоступны сайты крупнейших мировых СМИ

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Kontor stock
Kontor stock
Foto: Mana Kaasik
В работе сайтов Reddit, GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow наблюдаются сбои, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание TechCrunch.

Также недоступны сайты крупнейших мировых СМИ, в частности, The Guardian, The New York Times, BBC, Financial Times.

Многие сайты, на которых произошли сбои, выдают ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.

По всей видимости, сбои связаны с проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly, поясняет TechCrunch.

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