08.06.2021, 14:10
В порядке исключения. На матч Эстония - Латвия допустят 1000 человек
Foto: Madis Veltman
Для футбольного поединка Балтийского турнира Эстония - Латвия, который пройдет 10 июня на "А Ле Кок Арене", правительство Эстонии сделало исключение и разрешило допустить в общей сложности на стадион 1000 человек.
"Это важная игра для Эстонии и футбола, поскольку в случае победы у нас есть возможность спустя 83 года снова выиграть Балтийский турнир. Чтобы придать нашим футболистам дополнительную поддержку, вместо 250 человек мы решили допустить на стадион в общей сложности вместе со зрителями 1000 человек", - сказала министр культуры Аннели Отт.
"Национальный стадион на 14 000 сидячих мест вполне достаточен, чтобы разместить на 750 зрителей больше и обеспечить их рассредоточенность", - добавила Отт.
Сборная Эстонии в первом матче Балтийского турнира победила в гостях Литву - 1:0. Латвия также победила литовцев - 3:1. Перед матчем в Талллине Латвия накануне крупно проиграла в гостях контрольный поединок Германии - 1:7.