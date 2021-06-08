Для футбола сделали исключение. На матч Эстония - Латвия допустят 1000 человек

"Это важная игра для Эстонии и футбола, поскольку в случае победы у нас есть возможность спустя 83 года снова выиграть Балтийский турнир. Чтобы придать нашим футболистам дополнительную поддержку, вместо 250 человек мы решили допустить на стадион в общей сложности вместе со зрителями 1000 человек", - сказала министр культуры Аннели Отт.