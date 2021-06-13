Хозяин хутора Kadarbiku: если ничего не изменится, через десять лет у нас не будет местной моркови и капусты

”Мой прогноз таков, что через десять лет в Эстонии больше не будут выращивать овощи, поскольку продавать их очень трудно. Не потому, что товар не сбыть, а потому что за товар не платят нормально”, — сказал Пак.

”Я несколько раз говорил министрам, в том числе Ивару Падару в его бытность министром, что монополия на торговлю настолько большая, что земледельцу не справиться”. По словам Пака, торговые сети устанавливают свою цену, условия поставки, сроки, а сама эта цена исчисляется центами.

”Все подорожало, но за морковь и капусту поставщик получает такую же цену, что и 25 лет назад”, — отмечает мужчина. Он привел в пример, что в магазине на 1 евро можно купить 5 килограмм моркови, то есть по 20 центов за килограмм, а поставщик получает на руки и того меньше.

”Чистая цена моркови, действительно, и есть 5 центов, но обработка и упаковка настолько дорогие, что в итоге чистая цена поднимается уже до 25 центов”, — пояснил предприниматель.

Он отметил, что если выращивание овощей на родине останется таким дорогим, то в будущем для производства соков и смути Kadarbiku будет проще использовать импортные плоды и прекратит выращивание на своих полях.