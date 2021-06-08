Таллинн бесплатно раздаст горожанам контейнеры для сбора биоотходов

”Для того, чтобы пищевые и садовые отходы превратить в ценный компост или биотопливо, их следует отсортировывать от прочих бытовых отходов, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Хотя биоотходы принимают в столице на переработку с 2007 года, к сожалению, большая часть биоразлагаемого мусора до сих пор попадает в контейнеры со смешанными бытовыми отходами. Распределяя мини-контейнеры, мы хотим продвигать среди горожан экологичный стиль жизни и облегчить сортировку биоотходов в домашних условиях”.

К числу биоотходов относятся садовые и пищевые отходы, которые образуются дома, в офисе, магазине, учреждениях общественного питания или на пищевом производстве. Их нужно утилизовать в предназначенных для биоотходов контейнерах, желательно, без упаковки или поместив их в бумажные или биоразлагающиеся пакеты. Полиэтиленовые пакеты использовать нельзя, поскольку они не разлагаются.

Мини-контейнеры для биоотходов будут доставлены в районные управы этим летом. Управы займутся их распределением среди горожан. Вместе с ними также будет выдаваться и информационный буклет, в котором разъясняется, какие отходы можно утилизовать в контейнере. Для закупки емкостей, в которые будут собираться образующиеся на кухнях многоквартирных домов биоотходы, Таллиннский центр отходов организовал конкурс госпоставки. Договор заключили со сделавшим самое выгодное предложение предприятием BioBag Baltic OÜ.

Исходя из действующих правил обращения с отходами в Таллинне, контейнер для биоотходов должен иметься на каждом участке, где расположен жилой дом, в котором имеется не менее десяти квартир. Требование не распространяется на Старый город. Биоотходы следует собирать по видам на участках недвижимости, которые не являются жилой землей. Контейнер для сбора биоотходов должен располагаться на территории недвижимости, где в неделю производится более 20 кг отходов или где работает предприятие общепита, с не менее чем 25-ю посадочными местами, расположен детский сад, школа или больница.