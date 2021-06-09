Школы Ида-Вирумаа ждут специалистов преподавать в качестве учителей

По словам Марии Рахамяги, основателя образовательной инициативы Edumus, более 150 школ в основном из небольших городов уже зарегистрировались для участия в программе.

”Мы приглашаем как новые школы, так и тех, кто заинтересован в преподавании, регистрироваться на платформе Edumus. В прошлом году труднее всего было найти хороших специалистов в сельские школы, но работа в домашнем офисе дает больше свободы передвижения. В условиях кризиса дистанционное обучение и использование цифровых инструментов стали новой нормой”, — пояснила Рахамяги.

Например Нарвская Солдинаская Гимназия ищет преподавателей истории и эстонского языка, а Кохтла-Ярвеская Гимназия учителей географии, химии, математики, истории, биологии, физкультуры, музыки и обществознания с маленькой нагрузкой.

Этой весной в школах работают 30 специалистов Edumus, треть из которых продолжат работу учителем и этой осенью. В учебном году 2021/22 в программе Edumus примут участие до 200 новых учителей с маленькой нагрузкой.

Особенно приветствуются специалисты, которые хотят преподавать в русскоязычных школах или в классах погружения.

”Программа Edumus дает хорошую возможность вовлечь представителей разных сфер в школьную жизнь. Благодаря Edumus, мы нашли очень хороших учителей и профессионалов своего дела”, — сказала Юлия Розова, директор Маардуской гимназии с русским и эстонским языками обучения.

Фокус следующего года — финансовая грамотность учеников



Начиная с этого сезона, в сотрудничестве с программой Junior Achievement и банком LHV на платформе Edumus будут также доступны учебные программы для факультативов по бизнесу и финансовой грамотности.

Согласно отчету рынка труда OSKA, до 2027 года в Эстонии потребуется больше работников в области технологий: инженеров, специалистов в области ИКТ, аналитиков, а также дизайнеров промышленности и сервисов. Опираясь на исследования о будущем профессий, программа Edumus также сотрудничает с крупными работодателями, чтобы привлечь больше учителей естественных наук.