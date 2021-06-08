Льготы по оплате за аренду площадей в центре Таллинна сохранятся до конца августа

”Хотя правительство постепенно начало смягчать ограничения, установленные для борьбы с коронавирусной инфекцией, предприниматели еще долгое время будут ощущать негативное влияние, обусловленное пандемией и ограничениями, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Поэтому мы решили продлить льготы”.

50-процентная льгота по оплате за аренду предусмотрена для действующих на принадлежащих городу коммерческих площадях предприятий сферы общепита, торговли, обслуживания, образования, опеки, спорта, искусства и культуры. До конца мая для них действовало стопроцентное освобождение от арендной платы. Полное освобождение от арендной платы сохраняется для ночных клубов. Стопроцентное освобождение от платы за аренду уличных террас должно было сохраниться до конца июня.

Действующие до 30 июня городские меры помощи для арендаторов были одобрены решением Европейской комиссии в качестве государственной помощи с апреля и октября прошлого года. 4 июня Еврокомиссия выдала разрешение для применения мер поддержки до конца года.