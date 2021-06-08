В Ыйсмяэ белка забралась в квартиру и устроила погром. Пришлось вмешаться спасателям

В понедельник во второй половине дня в центр тревоги позвонил житель одного из многоквартирных домов столичного района Ыйсмяэ и сообщил, что в его квартиру на восьмом этаже через открытое окно забралась белка. Животное стало бегать по квартире и прятаться. По прибытию спасателей белка была настолько уставшей, что им без труда удалось поймать ее и вернуть в естественную среду обитания.

Также вчера в 16:02 спасателям поступил вызов в деревню Кахула в волости Йыхви, где бобер устроил себе гнездо между двумя постройками во дворе частного дома и пугал людей. Спасатели поймали животное и доставили к озеру Калина, где выпустили на свободу.

Вечером поступил вызов о том, что в деревне Метсанурга в Тартумаа утка залетела в трубу и не может выбраться. При помощи картонной коробки и трехметровой жерди спасателям удалось вызволить птицу и выпустить ее в пруд.