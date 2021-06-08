Комментатор ETV+ — о чемпионате мира: хоккей возвращается в 50-60-е годы

Чемпионат мира по хоккею завершился. В Ригу приехало 16 команд, некоторые из них играли, кто-то, как Италия и Белоруссия отбывали номер, некоторые просто мучились.

Победили канадцы, которых в плей-офф по качеству игры не должно было быть. Но им повезло. Сначала, когда они в матче с финнами в группе дожили до овертайма. Затем повезло, когда Казахстан неожиданно проиграл Норвегии. И в третий раз, когда немцы в основное время обыграли Латвию. Ползающая по площадке Канада просочилась в плей-ооф и вдруг там преобразилась. По дороге к золоту были разбиты все лучшие команды этого чемпионата — Россия, США и Финляндия. Если перефразировать знаменитую поговорку Гари Линекера о футболе и немцах, то тут можно сказать так: "В хоккей умеют играть многие, но побеждает всегда Канада".

Заслуженно ли она выиграла чемпионат? — Заслуженно! Нравится мне такая победа? — Нет! Эта победа Канады на ЧМ-2021 только еще больше загонит в кризис сам чемпионат мира и весь мировой хоккей. Объясняю почему.

Во -первых. Впервые чемпионом стала команда, которая по ходу турнира проиграла четыре матча. Ранее, даже когда призы разыгрывались только в круговом турнире, такое представить было сложно. То есть, получается, что при нынешней системе, можно на турнире валять дурака и сыграть по-настоящему только решающие матчи в самой концовке.

Во-вторых. Прислав на чемпионат 18-й по силе состав, канадцы показали, что нет смысла включать в команду звезд НХЛ, можно выиграть и без них. А без звезд интерес к чемпионату мира будет угасать. Все возвращается к 50-60-м годам, когда в форме сборной Канады на чемпионат мира приезжали любительские команды. Правда, после того, как они стали постоянно проигрывать и оставаться за чертой призеров, канадцы вообще перестали участвовать в чемпионатах мира. Пауза длилась с 1969 по 1977 годы. Потом стали приезжать нхл-овцы и интерес к турниру возрос. Мы сейчас движемся к тому, что интерес к ЧМ будет падать…