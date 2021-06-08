Кийк и Мерилай отчитались перед антикоррупционной комиссией о ”напитках в машину” для Ратаса

”Их версия не отличается от предыдущих. Оба бывших руководителя бюро заверили, что все расходы были нужными, целеcообразными, разумными и необходимыми для выполнения задач премьер-министра”, — сказал председатель комиссии Эдуард Одинец (СДПЭ).

Ранее комиссия выслушала объяснения самого Ратаса, государственного секретаря Таймара Петерпока и протокольного советника Кристийны Сика. Больше комиссия вызывать никого не будет и должна сделать выводы. ”Моя личная позиция такова, что есть признаки того, что не все расходы пошли куда надо. Но это не официальная позиция комиссии”, — подчеркнул Одинец.

Он сказал, что пока решение не принято и вопрос будет обсуждаться на заседании в следующий понедельник, а также отметил, что члены комиссии придерживаются разных мнений. ”Разные подходы. Для кого-то из членов комиссии все ясно, для кого-то — нет. Для меня лично сомнения по-прежнему в воздухе”, — отметил Одинец.

”Эти напитки и еда в дорогу. Действительно ли это все было нужно делегации? Даже люди из госканцелярии не знают, кому и куда что ушло”, — отмечает он. Не исключено, что Ратас мог использовать что-то не как премьер-министр, а как лидер Центристской партии. ”Были ли все эти кренделя подарены от имени премьер-министра, либо от имени председателя партии, частного лица”, — рассуждает Одинец.

По его словам, это — уже третье заседание по этому вопросу и что у него до сих пор остались подозрения, что с государственным имуществом обращались некорректно. ”Сегодня, после того как мы получили разъяснения от бывших руководителей бюро, у меня осталось подозрение, что средства Государственной канцелярии были использованы в личных интересах или в интересах третьих лиц. Хотя Танель Кийк подтвердил, что у Государственной канцелярии была возможность наложить вето на расходы бюро премьер-министра, эта возможность никогда не использовалась. Некоторые расходы нуждались в уточнениях и пояснениях, однако и эти расходы были покрыты. В связи с этим у меня возникают вопросы”, — сказал Одинец.