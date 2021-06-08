08.06.2021, 22:05
Молодежная сборная Эстонии неудачно начала отборочный цикл
Foto: Ago Tammik
В первом матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) проиграла в гостях Австрии - 0:2 (0:1).
Поединок в Риде прошел с подавляющим премуществом хозяев поля: соотношение ударов 26-2 (в створ ворот 10-0).
Помимо двух матчей с австрийцами, молодые эстонские таланты сыграют в групповом турнире с Хорватией, Норвегией, Финляндией и Азербайджаном.
В нынешнем отборочном цикле молодежную сборную Эстонии возглавляет украинский специалист Роман Кожуховский. Следующие матчи наши футболисты проведут в сентябре.