Молодежная сборная Эстонии неудачно начала отборочный цикл

Поединок в Риде прошел с подавляющим премуществом хозяев поля: соотношение ударов 26-2 (в створ ворот 10-0).

Помимо двух матчей с австрийцами, молодые эстонские таланты сыграют в групповом турнире с Хорватией, Норвегией, Финляндией и Азербайджаном.

В нынешнем отборочном цикле молодежную сборную Эстонии возглавляет украинский специалист Роман Кожуховский. Следующие матчи наши футболисты проведут в сентябре.