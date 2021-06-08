Желтый свет! Уровень опасности распространения коронавируса снизился с высокого до среднего

Желтый уровень опасности означает, что в обществе остаются очаги заражения, но сам коронавирус не так уж широко распространен, а цель общества — в первую очередь избежать заражения групп риска.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что страна достигла ситуации, когда в день заражается коронавирусом меньше ста человек: "Мы можем наслаждаться летом, но не стоит терять бдительность, так как вирус еще окончательно не исчез".

При оценке уровня риска учитываются семь показателей:

число смертей и новых случаев заражения за последние семь дней (сейчас это 0,9 и 81,1 соответственно)

доля положительных тестов (2,04%)

число госпитализированных, находящихся на лечении и находящихся на регулируемом дыхании людей с COVID-19 (сейчас соответственно 6, 80 и 6).

доля инфицированных с неизвестным источником заражения за последние 14 дней среди всех новых инфицированных

При среднем или желтом уровне опасности рекомендуется носить защитные маски в общественных помещениях, избегать закрытых помещений с большим количеством народа, при возможности встречаться со знакомыми на улице и ограничивать число близких контактов.

Правительство пересматривает уровень опасности раз в неделю.