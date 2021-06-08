Новости Эстонии
08.06.2021, 13:07

Желтый свет! Уровень опасности распространения коронавируса снизился с высокого до среднего

 
Valgusfoor Tallinnas ülekäigurajal (pilt on illustratiivne).
Valgusfoor Tallinnas ülekäigurajal (pilt on illustratiivne).
Foto: Madis Veltman
Правительство сообщило, что все критические показатели распространения коронавируса улучшились и поэтому уровень опасности понизился с высокого до среднего, то есть с оранжевого до желтого.

Желтый уровень опасности означает, что в обществе остаются очаги заражения, но сам коронавирус не так уж широко распространен, а цель общества — в первую очередь избежать заражения групп риска.

Премьер-министр Кая Каллас сообщила, что страна достигла ситуации, когда в день заражается коронавирусом меньше ста человек: "Мы можем наслаждаться летом, но не стоит терять бдительность, так как вирус еще окончательно не исчез".

При оценке уровня риска учитываются семь показателей:

  • число смертей и новых случаев заражения за последние семь дней (сейчас это 0,9 и 81,1 соответственно)
  • доля положительных тестов (2,04%)
  • число госпитализированных, находящихся на лечении и находящихся на регулируемом дыхании людей с COVID-19 (сейчас соответственно 6, 80 и 6).
  • доля инфицированных с неизвестным источником заражения за последние 14 дней среди всех новых инфицированных

При среднем или желтом уровне опасности рекомендуется носить защитные маски в общественных помещениях, избегать закрытых помещений с большим количеством народа, при возможности встречаться со знакомыми на улице и ограничивать число близких контактов.

Правительство пересматривает уровень опасности раз в неделю.

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