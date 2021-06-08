08.06.2021, 12:19
Ааб: ограничения на время работы кафе и ресторанов отменят уже на этой неделе(1)
Foto: Tiit Blaat
"Ограничение на время работы отменят. Его не будет ни для мероприятий, ни для предприятий общественного питания", - сказал ERR министр государственного управления Яак Ааб, передает RusERR.
По его словам, ночные клубы и бары смогут работать хоть до утра при условии, что они будут соблюдать требование половинной заполняемости помещений, кроме того, в одном помещении могут одновременно находиться не более 600 человек.
Ааб также напомнил, что ограничения на продажу алкоголя были отменены еще с 1 июня.
Министр отметил, что уровень эпидемиологического риска в Эстонии понизился с красного до оранжевого и оснований сохранять жесткие ограничения больше нет: "Поскольку статистика [новых случаев заражения] падает очень быстро, то к Иванову дню будет более-менее нормальная жизнь".
По его словам, смягчение остающихся ограничений будет обсуждаться правительством на следующей неделе.