Ааб: ограничения на время работы кафе и ресторанов отменят уже на этой неделе

По его словам, ночные клубы и бары смогут работать хоть до утра при условии, что они будут соблюдать требование половинной заполняемости помещений, кроме того, в одном помещении могут одновременно находиться не более 600 человек.

Ааб также напомнил, что ограничения на продажу алкоголя были отменены еще с 1 июня.

Министр отметил, что уровень эпидемиологического риска в Эстонии понизился с красного до оранжевого и оснований сохранять жесткие ограничения больше нет: "Поскольку статистика [новых случаев заражения] падает очень быстро, то к Иванову дню будет более-менее нормальная жизнь".

По его словам, смягчение остающихся ограничений будет обсуждаться правительством на следующей неделе.