Департамент здоровья: у 70% эстоноземельцев все еще сохраняется опасность заражения коронавирусом

По словам представителя департамента Карси Пруудель, по состоянию на 6 июня охват вакцинации двумя дозами в Эстонии составлял 22,1% взрослого населения, то есть 297 707 человек. Как недавно сообщила Британская научная палата, именно вакцинация двумя дозами важна для защиты от индийского штамма B.1.617.2 "Дельта".

Также известно, что в период 7.12.2020–6.06.2021 в Эстонии коронавирусом переболели 99 516 человек, или 7,5% населения. С большой долей вероятности у этих людей в организме появились антитела против коронавируса.

Почему же иммунитет есть только у тех, кто заболел 7.12 и не днем раньше? Пруудель объяснила, что исследования показали, что иммунитет после болезни сохраняется шесть месяцев. Однако Тартуский университет в начале февраля заявил, что антитела сохраняются в организме человека как минимум восемь месяцев.

Во всяком случае Департамент здоровья предполагает, что среди эстоноземельцев есть 29,6% тех, кто теоретически защищен от коронавируса.

Если учитывать и тех, кто вакцинирован только одной дозой, то иммунитет есть у 45,2% жителей Эстонии. Пруудель отмечает, что курс вакцинации состоит из двух доз, поэтому одна доза не дает достаточный уровень защиты.

Департамент здоровья отметил, что каждую неделю появляется 2–4 случая заражения среди тех, кто уже переболел коронавирусом или прошел вакцинацию.

Профессор Тартуского университета и иммунолог Пярт Петерсон недавно заявил, что с большой долей вероятности придется вакцинироваться от коронавируса и третьей дозой.