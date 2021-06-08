Новости Эстонии
08.06.2021, 11:13

Isamaa и EKRE инициировали вотум недоверия министру обороны

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Kalle Laanet
Kalle Laanet
Rauno Volmar
На сегодняшнем заседании Рийгикогу депутаты от Isamaa и EKRE передают заявление о недоверии министру обороны Калле Лаанету.

Депутаты утверждают, что Лаанет на посту министра якобы врал о причинении ущерба гособороне Эстонии, подрывал безопасность Эстонии, патриотизм населения, Силы обороны, Кайтселийт и важные государственные символы.

Председатель EKRE Мартин Хельме считает, что Лаанет потерпел полный провал на посту министра обороны, не разбирается в данной сфере и не испытывает к ней никакого интереса.

Сейчас правительство хочет сократить расходы на оборону на 114 млн евро.

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