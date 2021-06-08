08.06.2021, 11:13
Isamaa и EKRE инициировали вотум недоверия министру обороны(14)
Rauno Volmar
На сегодняшнем заседании Рийгикогу депутаты от Isamaa и EKRE передают заявление о недоверии министру обороны Калле Лаанету.
Депутаты утверждают, что Лаанет на посту министра якобы врал о причинении ущерба гособороне Эстонии, подрывал безопасность Эстонии, патриотизм населения, Силы обороны, Кайтселийт и важные государственные символы.
Председатель EKRE Мартин Хельме считает, что Лаанет потерпел полный провал на посту министра обороны, не разбирается в данной сфере и не испытывает к ней никакого интереса.
Сейчас правительство хочет сократить расходы на оборону на 114 млн евро.