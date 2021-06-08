08.06.2021, 11:13
Инициированный Isamaa и EKRE вотум недоверия министру обороны провалился(25)
обновлено в 14:10
Rauno Volmar
На сегодняшнем заседании Рийгикогу депутаты от Isamaa и EKRE передали заявление о недоверии министру обороны Калле Лаанету. По результатам состоявшегося после этого голосования вотум недоверия провалился: 42 депутата выступили за и 57 — против.
Выдвинувшие вотум депутаты утверждают, что Лаанет на посту министра якобы врал о причинении ущерба гособороне Эстонии, подрывал безопасность Эстонии, патриотизм населения, Силы обороны, Кайтселийт и важные государственные символы.
Председатель EKRE Мартин Хельме считает, что Лаанет потерпел полный провал на посту министра обороны, не разбирается в данной сфере и не испытывает к ней никакого интереса.
Сейчас правительство хочет сократить расходы на оборону на 114 млн евро.