08.06.2021, 10:50
Из порта Хельсинки выслали обратно в Эстонию 64 человека: люди даже пытаются спрятаться в машинах(1)
Foto: OLIVIA RANTA, AFP
На прошлой неделе в Финляндию через порт Хельсинки прибыли 23 184 человек, что на 2397 или 12% больше, чем неделю назад. Финским пограничникам пришлось отправить некоторых эстоноземельцев обратно домой. Причем люди даже пытаются попасть в страну, спрятавшись в машине.
Финские пограничники на прошлой неделе отправили из порта Хельсинки обратно в Эстонию 64 человека. Основная причина высылки — опасность для здоровья населения, передает MTV Uutiset.
В последнее время пограничники также стали чаще выявлять в порту спрятавшихся или спрятанных в автомобилях иностранцев, которые таким образом пытались ускользнуть от контроля и попасть в страну, несмотря на запрет на въезд.
Несмотря на то, что с 7 июня Финляндия разрешила рабочие поездки для граждан Эстонии, их можно совершать только на самолете, а на пароме в Финляндию попасть до сих пор нельзя.