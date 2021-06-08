Из порта Хельсинки выслали обратно в Эстонию 64 человека: люди даже пытаются спрятаться в машинах

Финские пограничники на прошлой неделе отправили из порта Хельсинки обратно в Эстонию 64 человека. Основная причина высылки — опасность для здоровья населения, передает MTV Uutiset.

В последнее время пограничники также стали чаще выявлять в порту спрятавшихся или спрятанных в автомобилях иностранцев, которые таким образом пытались ускользнуть от контроля и попасть в страну, несмотря на запрет на въезд.

Несмотря на то, что с 7 июня Финляндия разрешила рабочие поездки для граждан Эстонии, их можно совершать только на самолете, а на пароме в Финляндию попасть до сих пор нельзя.