За сутки в Эстонии выявлено 86 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 33 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 24 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 25, в Рапламаа — шесть, в Тартумаа — пять, в Вырумаа — четыре, на Сааремаа — три, в Йыгевамаа и Валгамаа — по два, в Ляэнемаа, Пылвамаа и Пярнумаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 106,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,6%.

По состоянию на утро 8 июня в больницах находится 80 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 11 пациентов, из которых на управляемом дыхании шесть человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего семь.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 62 человека (76%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерло 1 264 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 6 310 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 503 716 людям, курс вакцинации завершен у 301 600 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 46,6%.

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