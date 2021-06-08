ЧП и криминал
08.06.2021, 09:57

ФОТО | Ночью в Куусалу дотла сгорела лесопилка

 
Päästeamet
В ночь на вторник центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Саунья в волости Куусалу горит здание деревообрабатывающего предприятия, рядом с которым находятся еще несколько зданий и электроподстанция.

Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом и по прибытию на место сразу приступили к работам по тушению и защите близлежащих объектов.

Пожар был локализован к четырем часам утра. Здание лесопилки сгорело полностью.

К счастью ни люди, ни соседние постройки не пострадали.

Причина возгорания пока не установлена.

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