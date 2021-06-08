08.06.2021, 09:57
ФОТО | Ночью в Куусалу дотла сгорела лесопилка
Päästeamet
В ночь на вторник центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Саунья в волости Куусалу горит здание деревообрабатывающего предприятия, рядом с которым находятся еще несколько зданий и электроподстанция.
Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом и по прибытию на место сразу приступили к работам по тушению и защите близлежащих объектов.
Пожар был локализован к четырем часам утра. Здание лесопилки сгорело полностью.
К счастью ни люди, ни соседние постройки не пострадали.
Причина возгорания пока не установлена.