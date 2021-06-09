Быстрый рост числа вакансий увеличил и конкуренцию при поиске работников
Самый быстрый рост спроса на рабочую силу наблюдался в сферах механики и техники, строительства и недвижимости, а также инфотехнологии и телекоммуникации, где работодатели опубликовали соответственно на 39 %, 28 % и 28 % больше предложений о работе, чем в это же время два года назад.
В секторе общественного питания было опубликовано на 13 % больше предложений о работе, а в промышленности и производстве — на 11 % больше, чем в мае 2019 года.
По должностям значительно вырос спрос на специалистов сферы ИТ, для поиска которых в мае этого года было опубликовано на 79 % больше объявлений, чем два года назад.
По сравнению с прошлым годом из-за низкой сравнительной базы число предложений о работе выросло на 86 %, заметный рост наблюдался в связи с ослаблением ограничений в секторе общественного питания, где в мае этого года свободных должностей оказалось больше на 154 %.
Рынок труда туристического сектора еще не достиг уровня 2019 года
По сравнению с 2020 годом очень быстро (+746 %) выросло число предложений о работе и в секторе туризма (в т. ч. гостиничного хозяйства), однако это объясняется очень низкой сравнительной базой. Из-за вызванного пандемией кризиса в это время прошлого года предложения о работе в данной сфере могло публиковать только небольшое количество работодателей.
Сектор туризма остается одной из немногих сфер, где число предлагаемых должностей еще не восстановилось, отставая от уровня мая 2019 года на 38 %. Уровень предлагаемых должностей еще не достиг уровня 2019 года также в секторе правопорядка и безопасности, где предложений о работе было на 30 % меньше.
Активность в поиске работы по-прежнему находится на рекордно высоком уровне
”Ослабление ограничений и открытие стран резко увеличили потребность в найме персонала, чтобы найти подходящую рабочую силу быстрее, чем конкурирующие работодатели. Во многих секторах у работников существуют прекрасные возможности выбора, это означает, что люди, оставшиеся без работы в силу обстоятельств, могут не возвращаться к своему бывшему работодателю”, — описал ситуацию на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
”Число активных соискателей работы продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (+23 % по сравнению с тем же периодом 2019 года), но быстро растущее количество предложений о работе значительно увеличило конкуренцию за привлечение внимания соискателей работы”, — добавил Хенри Аувяэрт.