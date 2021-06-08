08.06.2021, 08:27
Строительных рабочих обяжут носить специальные карты с микрочипом(35)
Foto: Rauno Volmar
Рабочие на крупных строительных площадках в скором времени будут обязаны иметь при себе специальные карты с микрочипом, предназначенные для регистрации прохода на объект и ухода с объекта.
Такое требование содержится в законопроекте, разработку которого завершило на прошлой неделе Министерство финансов, пишет RusERR.
Контролируя при помощи карт рабочее время на стройплощадках, Налоговый департамент рассчитывает увеличить поступление налогов с зарплат строительных рабочих примерно на семь миллионов евро в год.
В общей сложности государство недополучило из строительного сектора в прошлом году 28 млн евро налогов. Большая часть этих денег пропадает из-за "черных зарплат", когда часть вознаграждения за труд рабочим выплачивается наличными и нигде не регистрируется.